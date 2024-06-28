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Мария Александровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Александровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
411-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 424об-425
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Мария Александровна
Отец - Александр Николаевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Яковлевна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Надежда Ивановна, крестьянская жена (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Яков Якимович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Александр Николаев; Анна Яковлева; Яков Якимов; Надежда Иванова; Павел Александров Золотарев
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