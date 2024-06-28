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Алексей Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Алексей Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
409-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
24.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 423об-424
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Василий Алексеевич
Отец - Алексей Александрович, крестьянин (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Феодосия Васильевна (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Владимировна, крестьянская жена (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Семен Платонович, крестьянский сын (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий; Алексей Александров; Федосья Васильева; Симеон Платонов; Евдокия Владимирова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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