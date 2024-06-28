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Евгения Леонидовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евгения Леонидовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
406-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
18.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 422об-423
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Мария Андреевна
Отец - Андрей Яковлевич, запасной нижний чин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Михайловна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евгения Леонидовна, крестьянская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Федорович, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Андрей Яковлев; Анна Михайлова; Михаил Федоров; Евгения Леонидова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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