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Мария Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
404-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
13.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 422об-423
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Геннадий Александрович
Отец - Александр Максимович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Федоровна (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Сергеевич, крестьянский сын (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Юлия Максимовна, крестьянская девица (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Геннадий; Александр Максимов; Марья Федорова; Павел Сергеев; Юлия Максимова; Павел Александров Золотарев
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