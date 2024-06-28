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Александр Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
403-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.01.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
03.01.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 422об-423
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татьяна Александровна
Отец - Александр Иванович, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Дарья Александровна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Степанович, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Козлова Наталья Кузьминична, крестьянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Татиана; Александр Иванов; Дарья Александрова; Алексей Степанов; Наталья Кузьмина Козлова; Павел Александров Золотарев
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