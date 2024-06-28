Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Петровна

Елена Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Елена Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
252-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.09.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь-младенец
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
10.09.1899
Возраст (лет)
7
Причина смерти
простуда
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 331об-332
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Елена Петровна, крестьянская дочь-младенец (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Петр Ильич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Елена; Петр Ильин; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close