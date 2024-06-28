Василий Филиппович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Василий Филиппович
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 247-с
- Роль персоны
- Муж умерш.
- Дата события
- 27.08.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 330об-331
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Прасковья Васильевна, солдатская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Муж умерш. - Василий Филиппович, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Параскева Васильева; Василий Филиппов; Павел Александров Золотарев
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