Мария Петровна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Мария Петровна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 241-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 04.07.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянская дочь-младенец
- Нас. Пункт приписки
- д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата смерти
- 04.07.1899
- Возраст (месяцев)
- 4
- Причина смерти
- неизвестно
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 329об-330
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 4 жен
Умерш. - Мария Петровна, крестьянская дочь-младенец (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец умерш. - Петр Яковлевич, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Мария; Петр Яковлев; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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