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Петр Маркелович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Петр Маркелович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
230-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата смерти
14.02.1899
Возраст (лет)
67
Причина смерти
старость
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 326об-327
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Петр Маркелович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Петр Маркелов; Павел Александров Золотарев
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