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Гаврилов Александр Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Гаврилов Александр Николаевич
Тип записи
о браке
Номер записи
62-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
18.10.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 324об-325
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Гаврилов Василий Филиппович, запасной нижний чин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ольга Ивановна, крестьянская дочь-девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иван Иванович, умерший крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гаврилов Николай Филиппович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Николаевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Никитич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гаврилов Александр Николаевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий Филиппов Гаврилов; Ольга Иванова; Иван Иванов; Николай Филиппов Гаврилов; Александр Николаев; Александр Никитин; Александр Николаев Гаврилов; Павел Александров Золотарев
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