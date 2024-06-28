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Перешивкин Всеволод Никитич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Перешивкин Всеволод Никитич
Тип записи
о браке
Номер записи
61-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
запасной нижний чин
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
17.10.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 323об-324
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Константин Артемиевич, уволенный в запас армии рядовой 103 пехотного Петрозаводского полка (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Марфа Кирилловна, крестьянская дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кирилл Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Иларионович, уволенный в запас армии (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Перешивкин Всеволод Никитич, уволенный в запас армии (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ачкасов Павел Иванович, запасной нижний чин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Перешивкин Всеволод Никитич, запасной нижний чин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Константин Артемьев; Марфа Кириллова; Кирилл Иванов; Федор Иларионов; Всеволод Никитин Перешивкин; Павел Иванов Ачкасов; Всеволод Никитин Перешивкин; Павел Александров Золотарев
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