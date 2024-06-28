Перешивкин Всеволод Никитич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Перешивкин Всеволод Никитич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 61-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 17.10.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- уволенный в запас армии
- Нас. Пункт приписки
- д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 17.10.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 323об-324
- Полная запись МК
- Счёт браков: 19
Жених - Константин Артемиевич, уволенный в запас армии рядовой 103 пехотного Петрозаводского полка (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Марфа Кирилловна, крестьянская дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кирилл Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Иларионович, уволенный в запас армии (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Перешивкин Всеволод Никитич, уволенный в запас армии (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ачкасов Павел Иванович, запасной нижний чин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Перешивкин Всеволод Никитич, запасной нижний чин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Константин Артемьев; Марфа Кириллова; Кирилл Иванов; Федор Иларионов; Всеволод Никитин Перешивкин; Павел Иванов Ачкасов; Всеволод Никитин Перешивкин; Павел Александров Золотарев
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