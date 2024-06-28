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Константин Артемиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Константин Артемиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
61-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
уволенный в запас армии рядовой 103 пехотного Петрозаводского полка
Нас. Пункт приписки
д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
17.10.1899
Возраст (лет)
26
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 323об-324
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Константин Артемиевич, уволенный в запас армии рядовой 103 пехотного Петрозаводского полка (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Марфа Кирилловна, крестьянская дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кирилл Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Иларионович, уволенный в запас армии (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Перешивкин Всеволод Никитич, уволенный в запас армии (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ачкасов Павел Иванович, запасной нижний чин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Перешивкин Всеволод Никитич, запасной нижний чин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Константин Артемьев; Марфа Кириллова; Кирилл Иванов; Федор Иларионов; Всеволод Никитин Перешивкин; Павел Иванов Ачкасов; Всеволод Никитин Перешивкин; Павел Александров Золотарев
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