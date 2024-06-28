Иосаф Антропович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Иосаф Антропович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 60-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 15.02.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 15.02.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 322об-323
- Полная запись МК
- Счёт браков: 18
Жених - Николай Валерианович, крестьянский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Федоровна, крестьянская дочь (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Федор Автономович, умерший крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Панов Павел Александрович, сын диакона (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иосаф Антипович, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Матвеевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иосаф Антропович, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Николай Валерианов; Марья Федорова; Федор Автономов; Павел Александров Панов; Иоасаф Антипов; Федор Матвеев; Асаф Антропов; Павел Александров Золотарев
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.