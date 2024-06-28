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Иосаф Антипович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иосаф Антипович
Тип записи
о браке
Номер записи
60-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
15.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 322об-323
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Николай Валерианович, крестьянский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Федоровна, крестьянская дочь (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Федор Автономович, умерший крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Панов Павел Александрович, сын диакона (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иосаф Антипович, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Матвеевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иосаф Антропович, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай Валерианов; Марья Федорова; Федор Автономов; Павел Александров Панов; Иоасаф Антипов; Федор Матвеев; Асаф Антропов; Павел Александров Золотарев
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