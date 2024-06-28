Иван Федорович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Иван Федорович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 59-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 14.02.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 14.02.1899
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 322об-323
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Иван Федорович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Федоровна, крестьянская дочь (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Яковлевич, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Дарья Семеновна, крестьянская вдова (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Петрович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Иванович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Федорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Иван Федоров; Федор Яковлев; Анастасия Федорова; Дарья Семенова; Василий Петров; Димитрий Иванов; Алексей Федоров; Федор Петров; Павел Александров Золотарев
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.