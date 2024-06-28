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Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
59-б
Роль персоны
Жених
Дата события
14.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
14.02.1899
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 322об-323
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Иван Федорович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Федоровна, крестьянская дочь (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Яковлевич, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Дарья Семеновна, крестьянская вдова (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Петрович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Иванович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Федорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иван Федоров; Федор Яковлев; Анастасия Федорова; Дарья Семенова; Василий Петров; Димитрий Иванов; Алексей Федоров; Федор Петров; Павел Александров Золотарев
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