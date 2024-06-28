Поллидов Сергей Сергеевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Поллидов Сергей Сергеевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 58-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 10.02.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- дворянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 10.02.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 321об-322
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - Селецкий Николай Николаевич, сын титулярного советника (г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Селецкая (Дьячкова) Лидия Геннадиевна, дочь губернского секретаря (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Селецкий Николай, отец (г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.)
Отец невесты - Дьячков Геннадий Александрович, умерший губернский секретарь (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Матасов Иван Федорович, учитель (г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дроздов Иосиф Васильевич, запасной старший писарь (г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дьячков Геннадий Геннадиевич, дворянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Поллидов Сергей Сергеевич, дворянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Лидия Геннадьева Дьячкова; Иосиф Васильев Дроздов; Геннадий Геннадиев Дьячков; Сергий Сергеевич Поллидов; Павел Александров Золотарев
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