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Дроздов Иосиф Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дроздов Иосиф Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
58-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
запасной старший писарь
Нас. Пункт приписки
г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.
Дата брака
10.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 321об-322
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Селецкий Николай Николаевич, сын титулярного советника (г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Селецкая (Дьячкова) Лидия Геннадиевна, дочь губернского секретаря (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Селецкий Николай, отец (г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.)
Отец невесты - Дьячков Геннадий Александрович, умерший губернский секретарь (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Матасов Иван Федорович, учитель (г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дроздов Иосиф Васильевич, запасной старший писарь (г. Буй, Буйский у., Кростромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дьячков Геннадий Геннадиевич, дворянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Поллидов Сергей Сергеевич, дворянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Лидия Геннадьева Дьячкова; Иосиф Васильев Дроздов; Геннадий Геннадиев Дьячков; Сергий Сергеевич Поллидов; Павел Александров Золотарев
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