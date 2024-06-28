Никандр Никандрович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Никандр Никандрович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 57-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 07.02.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 07.02.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 321об-322
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Александр Сергеевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Домна Павловна, крестьянская вдова (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Кирилл Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никандр Никандрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кирилл Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козлов Алексей, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Александр Сергеев; Домна Павлова; Кирилл Иванов; Никандр Никандров; Кирилл Иванов; Павел Александров Золотарев
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