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Домна Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Домна Павловна
Тип записи
о браке
Номер записи
57-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
07.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
07.02.1899
Возраст (лет)
29
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 321об-322
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Александр Сергеевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Домна Павловна, крестьянская вдова (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Кирилл Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никандр Никандрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кирилл Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козлов Алексей, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр Сергеев; Домна Павлова; Кирилл Иванов; Никандр Никандров; Кирилл Иванов; Павел Александров Золотарев
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