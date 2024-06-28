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Козлов Илья Никитич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Козлов Илья Никитич
Тип записи
о браке
Номер записи
56-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
07.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 320об-321
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Евгений Александрович, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфросинья Ивановна, крестьянская дочь (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Александр Терентиевич, отец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Христина Степановна, крестьянская вдова (д. Наумово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Козлов Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Соколов Дмитрий Павлович, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соколов Дмитрий Павлович, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козлов Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евгений Александров; Александр Терентьев; Евфросинья Иванова; Христина Степанова; Илья Никитин Козлов; Димитрий Павлов; Димитрий Павлов Соколов; Илья Никитин; Павел Александров Золотарев
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