Владимир Тимофеевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Владимир Тимофеевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 55-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 07.02.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 07.02.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 320об-321
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Осипов Дмитрий Осипович, Курляндского Императора Александра III полка рядовой из крестьян Костромской губ. Буйского уезда (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Владимировна, крестьянская дочь (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Владимир Тимофеевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Никандр Никандрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чистяков Павел Степанович, крестьянский сын (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Виноградов Федор Геннадиевич, крестьянин (д. Зарвино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гусев Александр Федорович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Дмитрий Осипов Осипов; Анна Владимирова; Владимир Тимофеев; Никандр Никандров; Павел Степанов Чистяков; Федор Геннадьев Виноградов; Александр Федоров Гусев; Павел Александров Золотарев
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