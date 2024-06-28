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Анна Владимировна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Владимировна
Тип записи
о браке
Номер записи
55-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
07.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
07.02.1899
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 320об-321
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Осипов Дмитрий Осипович, Курляндского Императора Александра III полка рядовой из крестьян Костромской губ. Буйского уезда (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Владимировна, крестьянская дочь (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Владимир Тимофеевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Никандр Никандрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чистяков Павел Степанович, крестьянский сын (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Виноградов Федор Геннадиевич, крестьянин (д. Зарвино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гусев Александр Федорович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Дмитрий Осипов Осипов; Анна Владимирова; Владимир Тимофеев; Никандр Никандров; Павел Степанов Чистяков; Федор Геннадьев Виноградов; Александр Федоров Гусев; Павел Александров Золотарев
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