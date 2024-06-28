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Карасев Василий Викторович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Карасев Василий Викторович
Тип записи
о браке
Номер записи
54-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лыдлово?, ? вол., Любимский? у., Ярославская? губ.
Дата брака
03.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 319об-320
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Семенов Степан Игнатиевич, уволенный в запас армии (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Григорьевна, крестьянская дочь (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Григорий Павлович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макар Степанович, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Карасев Василий Викторович, крестьянин (д. Лыдлово?, ? вол., Любимский? у., Ярославская? губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Степан Игнатьев Семенов; Марфа Григорьева; Григорий Павлов; Николай Сергеев; Макар Степанов; Василий Викторов Карасев; Николай Сергеев; Павел Александров Золотарев
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