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Марфа Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Марфа Григорьевна
Тип записи
о браке
Номер записи
54-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
03.02.1899
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 319об-320
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Семенов Степан Игнатиевич, уволенный в запас армии (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Григорьевна, крестьянская дочь (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Григорий Павлович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макар Степанович, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Карасев Василий Викторович, крестьянин (д. Лыдлово?, ? вол., Любимский? у., Ярославская? губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Степан Игнатьев Семенов; Марфа Григорьева; Григорий Павлов; Николай Сергеев; Макар Степанов; Василий Викторов Карасев; Николай Сергеев; Павел Александров Золотарев
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