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Мария Никитична

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Никитична
Тип записи
о браке
Номер записи
53-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
31.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Фролово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
31.01.1899
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 319об-320
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Сергей Иоасафович, крестьянский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Никитична, крестьянская дочь (д. Фролово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иосаф Антипович, отец (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Никита Виссарионович, крестьянин (д. Фролово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Капустин Павел Дмитриевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Никитич, крестьянин (д. Фролово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Степанович, крестьянин (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Капустин Павел Дмитриевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергий Иоасафов; Иоасаф Антипов; Мария Никитина; Никита Виссарионов; Павел Дмитриев Капустин; Михаил Никитин; Василий Степанов; Павел Капустин; Павел Александров Золотарев
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