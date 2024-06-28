Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Сергеевич

Николай Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Николай Сергеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
52-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
31.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 318об-319
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Федор Игнатиевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Агриппина Осиповна, крестьянская дочь (д. Кириллово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иосиф Прокофьевич, крестьянин (д. Кириллово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Сергеевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Степан Игнатиевич, солдат (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Травин Александр Иванович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Федор Игнатьев; Агрипина Осипова; Осип Прокофьев; Николай Сергеев; Степан Игнатьев; Николай Сергеев; Александр Иванов Травин; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close