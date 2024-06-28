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Андрей Семенович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Андрей Семенович
Тип записи
о браке
Номер записи
51-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
25.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
25.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 318об-319
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Геннадий Андреевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Трофимовна, крестьянская дочь (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Андрей Семенович, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Трофим Тимофеевич, крестьянин (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Александр Автономович, крестьянин (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голубев Сергей Ар..пиев, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Разгуляев Василий Трофимович, крестьянский сын (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Александр Автономович, крестьянин (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Геннадий Андреев; Андрей Семенов; Анна Трофимова; Трофим Тимофеев; Александр Автономов; Сергий Ар..пиев Голубев; Василий Трофимов Разгуляев; Александр Автономов; Павел Александров Золотарев
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