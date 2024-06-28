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Иван Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Николаевич
Тип записи
о браке
Номер записи
50-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
Любимский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
25.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 317об-318
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Михаил Петрович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Николаевна, дочь мещанина (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр Яковлевич, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Николай Меркуриевич, Любимский мещанин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Козлов Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Всеволод Иванович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Сазонов, крестьянин (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Николаевич, Любимский мещанин (г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Михаил Петров; Петр Яковлев; Анастасия Николаева; Николай Меркурьев; Илья Никитин Козлов; Всеволод Иванов; Иван Николаев; Павел Александров Золотарев
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