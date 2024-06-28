Николай Сазонов
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Николай Сазонов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 50-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 25.01.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 25.01.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 317об-318
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Михаил Петрович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Николаевна, дочь мещанина (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр Яковлевич, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Николай Меркуриевич, Любимский мещанин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Козлов Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Всеволод Иванович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Сазонов, крестьянин (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Николаевич, Любимский мещанин (г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Михаил Петров; Петр Яковлев; Анастасия Николаева; Николай Меркурьев; Илья Никитин Козлов; Всеволод Иванов; Иван Николаев; Павел Александров Золотарев
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