Корнев Василий Филиппович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Корнев Василий Филиппович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 49-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 25.01.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 25.01.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 317об-318
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Гаврилов Александр Николаевич, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Яковлевна, крестьянская дочь (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Гаврилов Николай Филиппович, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Якимович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Косарев Иван Алексеевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Корнев Василий Филиппович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Яковлевич, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Евграф Петрович, крестьянин (д. Алексейково, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Александр Николаев Гаврилов; Николай Филиппов; Анна Яковлева; Яков Екимов; Иван Алексеев Косарев; Василий Филиппов Корнев; Александр Яковлев; Евграф Петров; Павел Александров Золотарев
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