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Косарев Иван Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Косарев Иван Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
49-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
25.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 317об-318
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Гаврилов Александр Николаевич, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Яковлевна, крестьянская дочь (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Гаврилов Николай Филиппович, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Яков Якимович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Косарев Иван Алексеевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Корнев Василий Филиппович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Яковлевич, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Евграф Петрович, крестьянин (д. Алексейково, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр Николаев Гаврилов; Николай Филиппов; Анна Яковлева; Яков Екимов; Иван Алексеев Косарев; Василий Филиппов Корнев; Александр Яковлев; Евграф Петров; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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