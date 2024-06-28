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Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
48-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
24.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 316об-317
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Поляков Владимир Николаевич, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Полякова (Кудрявцева) Анна Сергеевна, крестьянская дочь (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Поляков Николай Петрович, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Кудрявцев Сергей Антипович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Сергеевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Федорович, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Павлович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Владимир Николаев Поляков; Николай Петров; Анна Сергеева; Сергий Антипов Кудрявцев; Павел Сергеев; Александр Яковлев Иван Федоров; Николай Павлов; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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