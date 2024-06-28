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Киселева Пелагея Михайловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Киселева Пелагея Михайловна
Тип записи
о браке
Номер записи
47-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
05.01.1899
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 316об-317
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Киселев Василий Алексеевич, уволенный в запас армии (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Киселева Пелагея Михайловна, крестьянская дочь (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Киселев Алексей Иванович, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Михаил Гордеевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Киселев Лаврентий Иванович, солдат (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Румянцев Лев Иванович, солдат (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Михайлович, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Варенцов Николай Харлампиевич, крестьянский сын (д. Новопавловское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий Алексеев Киселев; Алексей Иванов; Пелагия Михайлова; Михаил Гордеев; Лаврентий Иванов Киселев; Лев Иванов Румянцев; Алексей Михайлов; Николай Харлампиев Варенцов; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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