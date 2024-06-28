Киселев Алексей Иванович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Киселев Алексей Иванович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 47-б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 05.01.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- отец
- Нас. Пункт приписки
- д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 05.01.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 316об-317
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Киселев Василий Алексеевич, уволенный в запас армии (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Киселева Пелагея Михайловна, крестьянская дочь (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Киселев Алексей Иванович, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Михаил Гордеевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Киселев Лаврентий Иванович, солдат (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Румянцев Лев Иванович, солдат (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Михайлович, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Варенцов Николай Харлампиевич, крестьянский сын (д. Новопавловское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Василий Алексеев Киселев; Алексей Иванов; Пелагия Михайлова; Михаил Гордеев; Лаврентий Иванов Киселев; Лев Иванов Румянцев; Алексей Михайлов; Николай Харлампиев Варенцов; Павел Александров Золотарев
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