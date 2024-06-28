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Киселев Василий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Киселев Василий Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
47-б
Роль персоны
Жених
Дата события
05.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
уволенный в запас армии
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
05.01.1899
Возраст (лет)
26
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 316об-317
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Киселев Василий Алексеевич, уволенный в запас армии (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Киселева Пелагея Михайловна, крестьянская дочь (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Киселев Алексей Иванович, отец (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Михаил Гордеевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Киселев Лаврентий Иванович, солдат (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Румянцев Лев Иванович, солдат (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Михайлович, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Варенцов Николай Харлампиевич, крестьянский сын (д. Новопавловское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий Алексеев Киселев; Алексей Иванов; Пелагия Михайлова; Михаил Гордеев; Лаврентий Иванов Киселев; Лев Иванов Румянцев; Алексей Михайлов; Николай Харлампиев Варенцов; Павел Александров Золотарев
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