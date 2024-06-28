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Василий Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
46-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
24.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 315об-316
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Владимир Егорович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Шутова) Анна Ивановна, крестьянская дочь (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Егор Александрович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Шутов Иван Иванович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Петрович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Михайлович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Иванович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Владимир Егоров; Егор Александров; Анна Иванова; Иван Иванов Шутов; Федор Петров; Василий Михайлов; Федор Иванов; Павел Александров Золотарев
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