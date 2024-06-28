(Шутова) Анна Ивановна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- (Шутова) Анна Ивановна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 46-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 24.01.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. Пункт приписки
- д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 24.01.1899
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 315об-316
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Владимир Егорович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Шутова) Анна Ивановна, крестьянская дочь (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Егор Александрович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Шутов Иван Иванович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Петрович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Михайлович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Иванович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Владимир Егоров; Егор Александров; Анна Иванова; Иван Иванов Шутов; Федор Петров; Василий Михайлов; Федор Иванов; Павел Александров Золотарев
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