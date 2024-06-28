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Хлебосолов Федор Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Хлебосолов Федор Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
45-б
Роль персоны
Жених
Дата события
18.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
18.01.1899
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 315об-316
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Хлебосолов Федор Петрович, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Никандровна, крестьянская дочь (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Хлебосолов Петр Васильевич, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Никандр Никандрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Александр Николаевич, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Корнев Василий Филиппович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Борисович, солдат (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дмитрий Осипович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Федор Петров Хлебосолов; Петр Васильев; Анастасия Никандрова; Никандр Никандров; Александр Николаев; Василий Филиппов Корнев; Федор Борисов; Димитрий Осипов; Павел Александров Золотарев
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