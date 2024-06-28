Медведев Александр
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Медведев Александр
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 44-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 17.01.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 17.01.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 314об-315
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Медведев Сергей Никандрович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ольга Константиновна, крестьянская дочь (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Медведев Никандр Игнатиевич, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Отец невесты - Рабков Константин Васильевич, крестьянин (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Андрей Григорьевич, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Медведев Александр, крестьянский сын (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Васильчиков Иван Евгениевич, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Васильчиков Василий Семенович, крестьянский сын (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Сергий Никандров Медведев; Никандр Игнатьев; Ольга Константинова; Константин Васильев Рабков; Андрей Григорьев; Иван Евгеньев Васильчиков; Василий Семенов Васильчиков; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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