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Наталья Евсигниевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Евсигниевна
Тип записи
о браке
Номер записи
43-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
17.01.1899
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 314об-315
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Василий Федорович, солдатский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Евсигниевна, крестьянская дочь (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Евстигней Иванович, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Аладьин Павел, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Евгениевич, крестьянин (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Васильчиков Василий Семенович, крестьянский сын (д. Пигалево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий Федоров; Наталья Евсигниева; Евсигний Иванов; Григорий Васильев; Иван Евгеньев; Василий Семенов Васильчиков; Павел Александров Золотарев
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