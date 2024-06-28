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Федор Борисович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Федор Борисович
Тип записи
о рождении
Номер записи
399-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.11.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
30.11.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 311об-312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Варвара Федоровна
Отец - Федор Борисович, солдат (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Никандровна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Матвеевна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Петрович, солдат (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Варвара; Федор Борисов; Марья Никандрова; Иван Петров; Екатерина Матвеева; Павел Александров Золотарев
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