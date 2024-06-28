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Екатерина Всеволодовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Екатерина Всеволодовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
394-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.11.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдатская жена
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
21.11.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 310об-311
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Екатерина Федоровна
Отец - Федор Петрович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анастасия Никандровна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Николаевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Всеволодовна, солдатская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Екатерина; Федор Петров; Анастасия Никандрова; Александр Николаев; Екатерина Всеволодова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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