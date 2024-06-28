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Михаил Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Михаил Дмитриевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
392-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.11.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
19.11.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 309об-310
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Михаил Дмитриевич
Отец - Дмитрий Осипович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Владимировна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Васильевна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Николаевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Михаил; Димитрий Осипов; Анна Владимирова; Павел Николаев; Анна Васильева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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