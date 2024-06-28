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Ксения Львовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Ксения Львовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
391-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.11.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
17.11.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 309об-310
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Александр Григорьевич
Отец - Григорий Давыдович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ираида Ивановна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ксения Львовна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Николай Григорьевич, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Григорий Давыдов; Ираида Иванова; Николай Григорьев; Ксения Львова; Павел Александров Золотарев
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