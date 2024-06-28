Дарья Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Геннадиевна

Дарья Геннадиевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дарья Геннадиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
389-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.11.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
14.11.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 308об-309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Филипп Александрович
Отец - Александр Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Дарья Геннадиевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Игнатиевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Дмитриевна, крестьянская жена (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Филипп; Александр Федоров; Дарья Геннадьева; Александр Игнатьев; Александра Дмитриева; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close