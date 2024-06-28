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Михаил Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Михаил Александрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
384-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.11.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.11.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 307об-308
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Михаил Александрович
Отец - Александр Михайлович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Юстина Михеевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дарья Ефимовна, крестьянская жена (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Степан Васильевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Михаил; Александр Михайлов; Иустина Михеева; Степан Васильев; Дарья Ефимова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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