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Иван Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
383-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
18.10.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 307об-308
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Анна Ивановна
Отец - Иван Петрович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Елизавета Васильевна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Васильевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ольга Петровна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Иван Петров; Елизавета Васильева; Иван Васильев; Ольга Петрова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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