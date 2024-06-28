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Наталья Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
382-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
17.10.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 306об-307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Елизавета Александровна
Отец - Александр Прокофьевич, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Петровна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Николаевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Михайловна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Александр Прокофьев - Отметка у Елизаветы: Выдано 23.4.75
Примечание / Дополнительно
Александр Прокофьев - Отметка у Елизаветы: Выдано 23.4.75
Комментарий наборщика
Имена в МК: Елизавета; Александр Прокофьев; Наталья Петрова; Александр Николаев; Александра Михайлова; Павел Александров Золотарев
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