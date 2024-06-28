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Федор Герасимович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Федор Герасимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
381-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
16.10.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 306об-307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Анна Федоровна
Отец - Федор Герасимович, солдат (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евдокия Никаноровна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Агриппина Алексеевна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Петр Федорович, солдатский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Федор Герасимов - Отметка у Анны: 22.8.39
Примечание / Дополнительно
Федор Герасимов - Отметка у Анны: 22.8.39
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Федор Герасимов; Евдокия Никонорова; Петр Федоров; Агрипина Алексеева; Павел Александров Золотарев
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